Nawrocki skomentował wyniki w sondażach. Przekazał, że "się nie boi"

- O wielu ważnych rzeczach dotykających bezpieczeństwa państwa polskiego, dotykających pamięci narodowej, dotyczących funkcjonowania państwa polskiego rozmawiałem z panem prezydentem, był to bardzo dobry dzień i cieszę się, że mogłem go spędzić z panem prezydentem - podkreślił.

- Pani redaktor, ja nie wiem, czy pani redaktor żartuje, wygłupia się czy... - nie dokończył swojej myśli, w międzyczasie natomiast reporterka przekazała, że "pyta zupełnie poważnie" i wspomniała o niewielkiej różnicy we wskazaniach w ostatnich sondażach pomiędzy kandydatem Konfederacji a popieranym przez PiS.

"Sprintem" po głosy. To dlatego Mentzen ucieka z wieców

- Pani nie pyta poważnie. Jeśli chce pani uskuteczniać tego typu rozmowy, to proszę sobie znaleźć innego rozmówcę - oznajmił na to Nawrocki. Na kolejne pytania tego typu, czy boi się "mijanki" ze Sławomirem Mentzenem, zaprzeczył. - Pani redaktor, no nie - powiedział, śmiejąc się.