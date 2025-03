Wszyscy na podium tracą. Jest najnowszy sondaż prezydencki

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, chęć głosowania na Rafała Trzaskowskiego wyraziło 33,2 proc. badanych . To spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem - sprzed dwóch tygodni . Kandydat PiS Karol Nawrocki zdobył z kolei 25,3 proc. głosów . W tym wypadku oznacza to również spadek poparcia (o 1,8 pkt. proc.).

Na czwartym miejscu uplasował się Szymon Hołownia. Na kandydata Polski 2050 chce zagłosować 5 proc. pytanych , co stanowi wzrost o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z początku marca.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,8 proc. pytanych, co stanowi wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Gdyby w II turze Trzaskowski zmierzył się ze Sławomirem Mentzenem, to zakończyłaby się ona wynikiem 52,6 proc. dla prezydenta Warszawy (wzrost o 4,6 pkt. proc.). Lider Konfederacji uzyskałby 40,8 proc. głosów (spadek o 1,2 pkt. proc.)

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 43,8 proc. pytanych , co stanowi spadek aż o 5,6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Aż o 7,2 pkt. proc. wzrósł za to odsetek osób, które "raczej" planują udać się do lokali wyborczych - teraz głos oddać zamierza 16,6 proc. uczestników badania .

Co więcej - jak zauważa nasz rozmówca - Nawrocki, zamiast rywalizować z Trzaskowskim, na niespełna dwa miesiące przed wyborami " cały czas musi walczyć o drugą pozycję ze Sławomirem Mentzenem ".

- Jeśli przyjmiemy, że zdecydowana część tych wyborców w II turze miałaby zamiar oddać głos na Trzaskowskiego, to jest to jego atut - mówi politolog. Dodaje, że co prawda deklarowane poparcie Mentzena jest większe, jednak nie ma pewności, w jakiej części jego elektorat w II turze odda swój głos na Nawrockiego.