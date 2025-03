"Sprintem" po głosy. To dlatego Mentzen ucieka z wieców

Ubiegły tydzień. Sieć obiega filmik, na którym Sławomira Mentzena gonią nastolatkowie z plecakami. Nie dobiegną do swojego idola - polityk Konfederacji wyprzedzi ich, zniknie za drzewami i za chwilę ruszy swoim kampanijnym pojazdem na kolejne spotkanie wyborcze, do kolejnego miasta.

Niektórzy do filmiku, który stał się wiralem w sieci, dołączają muzykę z Benny Hilla, bo obrazek jest komiczny. Szkopuł w tym, że sytuacja powtarza się w kolejnych dniach (w Tomaszowie Lubelskim, Kościanie i innych miastach). "Sprinty" Mentzena to bowiem nie przypadek, a wyreżyserowana kampanijna akcja .

Cel? Uniknąć dziennikarzy, prowokacji, kontrmanifestacji i... korków . Jak tłumaczą w Konfederacji, każde spotkanie Mentzena to nawet kilka tysięcy zwolenników i zablokowane centrum miasta.

- Sławek nie wydostałby się na kolejne spotkanie, gdyby nie te sprinty. Ludzie chcą zdjęć, oblegają go, nacierają na samochód, dlatego on po prostu musi uciekać - twierdzi jego współpracownik.

Kandydat Konfederacji odbywa kilka spotkań dziennie (a właściwie: występów, bo nie rozmawia tam z wyborcami, robi tylko zdjęcia, i to nie zawsze). Czasami są to trzy-cztery wystąpienia w jeden dzień, czasem sześć, a wkrótce będzie nawet osiem (w weekendy).

Jak tłumaczy to Mentzen? - Wszystko mamy dopięte do ostatniej minuty. Często muszę uciekać o dokładnie jednej godzinie z jednego miejsca, wtedy tak znikam nagle, by w 15-20 minut później pojawić się w zupełnie innym mieście - mówił w jednym z wywiadów.