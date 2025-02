SN USA podważa decyzję Trumpa. Zwolniony urzędnik może pracować

Decyzja sądu, który nie poparł pilnego wniosku Trumpa, oznacza tymczasowe zwycięstwo dla Dellingera. Został on zwolniony przez urzędników Białego Domu w krótkim e-mailu kilka dni po ponownym objęciu władzy przez Trumpa. To pierwsza sprawa związana z działaniami Trumpa po jego powrocie do Białego Domu, która trafiła do Sądu Najwyższego.