"To była główna przyczyna". Kaczyński na manifestacji przed prokuraturą

- Co spowodowało straszne zdenerwowanie Barbary Skrzypek i z całą pewnością doprowadziło do tragedii? Pani prokurator Wrzosek, jej opinia skrajnej, ogarniętej agresją, osoby, która mówi o zemście, która najlepiej smakuje na zimno, osoby, która w oczywisty sposób nie mogła być w tego rodzaju sprawie obiektywna. To właśnie była główna przyczyna - stwiedził Kaczyński. Jego słowom przysłuchiwała się przed budynkiem prokuratury prokurator Ewa Wrzosek, która wyszła przed gmach tuż przed pojawieniem się prezesa PiS.

- Kiedy wyszła po pięciogodzinnym przesłuchaniu, nie mogła oddychać - relacjonował prezes PiS. - Na szczęście obok niej był jej adwokat, który odwiózł ją do domu. I później już zaczęły się różnego rodzaju kłopoty ze zdrowiem. No i w końcu nastąpiła śmierć. Związek między tymi wydarzeniami jest związkiem, w mojej ocenie, opartym o mocne fakty - dodał.

- My tej sprawy nie zostawimy, będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona do końca, by stała się elementem tej wielkiej walki, która dziś toczy się w Polsce. Nie ma dziś państwa prawa, nie ma także demokracji - przekonywał szef PiS.