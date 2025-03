Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował w Brukseli, że Węgry blokują rozpoczęcie rozmów akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską . Powodem są kwestie dwustronne, które Budapeszt uznaje za kluczowe. Sikorski zaapelował w związku z tym do polskiej opozycji o przekonanie węgierskich sojuszników do zmiany stanowiska.

- Jako prezydencja czujemy się za to szczególnie odpowiedzialni . Chcielibyśmy otworzyć na pewno jeden, może i drugi klaster negocjacyjny, ale z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejna sprawa, w której podjęcie decyzji blokuje nasz stary przyjaciel, kiedyś sojusznik - Republika Węgierska - powiedział minister.

- Muszę się rytualnie zwrócić do polskiej opozycji, która utrzymuje bliskie ideologiczne kontakty z rządem i partią Viktora Orbana, żeby zechcieli coś dobrego dla Polski, dla Europy zrobić - mianowicie przekonać swoich pobratymców ideologicznych do odblokowania tych kwestii - mówił.

- Chciałbym zapytać polską opozycję, co sądzą o tej inicjatywie, czy to służy polskim interesom, by Unia Europejska została sparaliżowana, sprowadzona do tylko grupy wzajemnych dyskusji - pytał też Sikorski.