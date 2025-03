Sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek. Kaczyński zapowiada kroki

Kaczyński poinformował o planach złożenia wniosków dyscyplinarnych wobec prokurator Ewy Wrzosek oraz adwokatów uczestniczących w przesłuchaniu Skrzypek. - Jeżeli chodzi o nasze wnioski, to mamy wnioski dyscyplinarne w stosunku do tych adwokatów i w stosunku także do pani Wrzosek - powiedział. Dodatkowo, prezes PiS zapowiedział wnioski karne dotyczące ujawnienia elementów śledztwa, co według niego było bezprawne.

Kaczyński podkreślił, że sprawa będzie podnoszona na różnych forach, a celem jest jej pełne wyjaśnienie. - My tej sprawy nie pozostawimy, my będziemy ją podnosić na różnych forach i będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona całkowicie, do końca - zaznaczył, dodając, że jest to część walki o "przywrócenie państwa prawa".