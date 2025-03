PiS przed budynkiem prokuratury. W sieci lawina komentarzy

Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zebrali się w poniedziałek po południu przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Mamy w Polsce demokrację walczącą i pierwszą ofiarę śmiertelną tej demokracji. To, co zrobiła prokuratura w tej sprawie z panią Skrzypek, to skandal - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński, przemawiając w trakcie manifestacji.

"- Po co pani teraz wyszła? To jest jakaś prowokacja? - pyta dziennikarka prok. Ewę Wrzosek, która weszła właśnie w tłum zwolenników PiS, zgromadzonych przed prokuraturą. P. Wrzosek odpowiada na to, że chciała powiedzieć, że pani Basia była "ujmującą osobą". Co tu się dzieje?" - pyta dziennikarka Kamila Baranowska.