Kanada bliżej UE niż USA? Były komisarz UE ds. handlu komentuje

W wywiadzie dla brytyjskiej rozgłośni LBC Pascal Lamy - były komisarz UE ds. handlu stwierdził, że Kanada ma większe szanse na dołączenie do Unii Europejskiej niż na stanie się 51. stanem USA. - Myślę, że istnieje pewnego rodzaju wspólnota cywilizacyjna, która pozwala nam mieć bardzo bliskie i dobre relacje - powiedział Lamy, odnosząc się do Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

Lamy podkreślił, że działania prezydenta USA Donalda Trumpa nie zaszkodzą umowie handlowej między UE a Kanadą. - Gdyby Trump poważnie myślał o (przejęciu) Kanady prawdopodobnie po to, by zapewnić USA dostęp do wody w przyszłości, to UE stanęłaby po stronie Kanady – dodał były komisarz.