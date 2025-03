Proces burmistrza Wrześni. Tomasz Kałużny nie przyznaje się do winy

Prokuratura zarzuca Tomaszowi Kałużnemu trzy przestępstwa. Pierwsze dotyczy żądania 200 tys. zł korzyści majątkowej w zamian za cofnięcie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości pod budowę biogazowni. Przedsiębiorca, który otrzymał tę propozycję, odmówił wręczenia łapówki, co skutkowało brakiem cofnięcia wypowiedzenia.

Kolejny zarzut dotyczy próby udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ostatni zarzut to składanie fałszywych zeznań w innym postępowaniu. Tomaszowi Kałużnemu grozi do 10 lat więzienia.

Kałużny nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jego obrońcy wnioskowali o przesłuchanie go po dwóch współoskarżonych, którzy według niego go pomawiają. Sąd oddalił ten wniosek. "Wyjaśnienia złożę na późniejszym etapie postępowania" – zapowiedział Kałużny. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec kwietnia.