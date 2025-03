Milionerka z PiS. Beata Mazurek jeszcze pozarządza "slamsami"

Wraz z objęciem nowego stanowiska, Beata Mazurek musiała złożyć oświadczenie majątkowe, co też zrobiła ostatniego dnia lutego. Z opublikowanego właśnie dokumentu wynika, że polityczka PiS ma na koncie blisko 72 tys. zł, a także 282 tys. euro (w przeliczeniu to blisko 1,2 mln zł) .

Tak pokaźne oszczędności w euro to zasługa zasiadania do lipca ub. roku w Parlamencie Europejskim. Działaczka PiS w swoim najnowszym oświadczeniu wykazała z tego źródła jedynie odprawę, było to 8425 euro (ok. 35 tys. zł). Z wcześniej składanych oświadczeń wynika, że tylko w 2023 roku europosłanka PiS zarobiła w Brukseli 120 tys. euro (ok. 500 tys. zł). Na początku kadencji Parlamentu Europejskiego, w 2019 roku, na jej koncie było zaledwie 45 tys. zł. Przez pięć lat zasiadania w europarlamencie stan jej oszczędności wzrósł więc grubo o ponad milion złotych.