Powrót znanej polityczki PiS. W partii zaskoczenie i kpiny

Beata Mazurek wraca do aktywności zawodowej po dziewięciu miesiącach od zakończenia pracy w Parlamencie Europejskim . Była posłanka PiS czterech kadencji, niespodziewanie nie wystartowała w 2024 roku w wyborach do PE, mimo że się do tego szykowała.

Z decyzji o zatrudnieniu w samorządowej spółce koledzy z partii są jednak albo zdziwieni, albo wprost kpią. Bo Lubelskie Dworce to spółka, której zadaniem jest w tej chwili zamknięcie dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia w Lublinie, po tym jak nowy dworzec zbudowało gdzie indziej miasto Lublin. Daleko tu również do zarobków, jakimi mogła się pochwalić w Parlamencie Europejskim. Według ostatniego oświadczenia majątkowego, Mazurek tylko w 2023 roku zarobiła tam ponad 120 tys. euro czyli około pół miliona złotych. Jeden z poprzednich prezesów Lubelskich Dworców Marek Krakowski zarobił w spółce w 2023 roku przez 11 miesięcy 178 tys. zł, co daje średnio ok. 16 tys. miesięcznie.