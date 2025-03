Putin i Łukaszenka podpisali gwarancje bezpieczeństwa

- Jestem bardzo wdzięczny, prezydencie Putin, ponieważ zrobiłeś wszystko, co obiecałeś. Zawsze byłeś dla nas przykładem, przykładem udanej integracji. Jak powinniśmy pracować między ministerstwami - mówił podczas konferencji Alaksandr Łukaszenka.

- Rozmawialiśmy również o konflikcie w Ukrainie. Będziemy nad tym pracować dziś i jutro z panem Putinem. Omówiliśmy perspektywy i chciałbym również to powiedzieć. Nie powinniśmy liczyć na zbyt wiele, ale musimy zaufać faktom. Musimy po prostu spojrzeć na fakty. To jest najważniejsze. A wszystkie te oświadczenia i obietnice to tylko puste słowa - mówił dyktator o wojnie w Ukrainie.