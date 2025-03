Francja odpowiada na ruchy USA. Plan eskalacji wojny handlowej

Francuski minister ds. handlu zagranicznego, Laurent Saint-Martin, wyraził stanowczą determinację swojego kraju w odpowiedzi na decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące ceł. "Donald Trump rozpoczyna eskalację w wojnie handlowej. Francja jest zdeterminowana, by odpowiedzieć na te działania" - oświadczył minister na serwisie X. Dodał również, że Francja nie ulegnie groźbom i zawsze będzie chronić swoje branże.

Decyzja USA o nałożeniu 200-procentowych ceł na francuskie produkty, takie jak wina i koniak, jest odpowiedzią na wcześniejsze restrykcje nałożone przez Unię Europejską na amerykańską whiskey. Szef francuskiej federacji eksporterów wina i napojów, Laurent Ozaman, stwierdził, że francuska branża alkoholowa może stać się celem retorsji i wezwał Komisję Europejską do wykazania się realizmem.

W 2024 roku eksport francuskich napojów alkoholowych do USA wzrósł o 5 proc., osiągając wartość 3,8 mld USD, co czyni Stany Zjednoczone największym rynkiem międzynarodowym dla tej branży. Przedstawiciel jednej z firm ostrzegł, że 200-procentowe cła to "potencjalnie śmierć wielu aktorów" na rynku.