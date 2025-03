Sankcje nie działają. Rosja otrzymuje zagraniczne urządzenia do dronów

Rosja, mimo obowiązujących sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, nadal bez trudu zaopatruje się w urządzenia wykorzystywane do nawigacji dronów . Elementy te produkowane są zarówno w Chinach i na Zachodzie. Informację podał rosyjski niezależny serwis Insider.

Według danych celnych, do Rosji trafiają czujniki nawigacji inercyjnej, żyroskopy i akcelerometry. To urządzenia kluczowe w sytuacjach, gdy sygnał satelitarny jest zagłuszany przez przeciwnika.

Portal Insider podaje konkretne kwoty. "Do Rosji sprowadzono czujniki kilku zachodnich i chińskich firm o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld USD" .

Jedno z holenderskich przedsiębiorstw zaprzeczyło, jakoby miało związek z dostawami tych części do Rosji. Z kolei firma szwajcarska podkreśliła, że aktywnie stara się identyfikować pośredników wysyłających towary do Rosji i kończy z nimi współpracę. Producent z Irlandii zapewnił, że przestrzega unijnego prawodawstwa i nie wysyła niczego do Rosji.