Zełenski: Putin boi się sprzeciwić Trumpowi

Putin pytał wówczas, po co Ukraińcom jest potrzebne 30-dniowe zawieszenie broni i zasugerował, że być może do mobilizacji lub do dostarczenia Kijowowi broni. Według niego Ukrainie może po prostu zależeć na przegrupowaniu wojsk. - Skąd będziemy mieć pewność i gwarancję, że nic takiego nie będzie miało miejsca? - zapytał.