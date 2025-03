Putin o zawieszeniu broni. Zwrócił się do Trumpa

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Alaksandrem Łukaszenką, Władimir Putin wyraził swoje wątpliwości dotyczące propozycji 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. - Rosja jest za rozejmem, ale są pewne niuanse - podkreślił prezydent Rosji, odnosząc się do sytuacji w obwodzie kurskim, który według niego znajduje się już pod pełną kontrolą Rosji.

Putin podkreślił, że wstrzymanie działań wojskowych na 30 dni mogłoby być korzystne dla władz w Kijowie. - Jeśli wstrzymamy nasze działania wojskowe na 30 dni, co to oznacza? Oznacza, że (Ukraińcy - red.) mogą wykorzystać ten czas na przegrupowanie się, szkolenie nowych jednostek i dostarczenie zaopatrzenia na front - dodał prezydent Rosji.

Pomimo wątpliwości, Putin nie wykluczył rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat szczegółów propozycji zawieszenia broni. - Pomysł sam w sobie jest słuszny i popieramy go. Ale są pytania, które należy omówić i myślę, że musimy omówić to z naszymi amerykańskimi partnerami - stwierdził Putin.

Podczas wtorkowych rozmów ukraińsko-amerykańskich w Dżuddzie, Ukraina zgodziła się na propozycję zawieszenia broni, które obejmowałoby działania w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii frontu. W czwartek do Moskwy przybył specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, którego celem jest przekonanie Putina do zaakceptowania zawieszenia broni.

Putin wyraził obawy, że zawieszenie broni mogłoby dać Ukrainie czas na przegrupowanie sił i przygotowanie nowych jednostek do walki. - Jak rozwiążemy inne kwestie na całej linii frontu, a jest to ok. 1 tys. km? Jak wiadomo, rosyjscy wojskowi są teraz w ofensywie niemal na wszystkich odcinkach i tworzą warunki, w których będą blokować lub otaczać duże formacje wojsk Ukrainy - dopytywał Putin.