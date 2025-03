Zmiana podejścia USA : Amerykanie i Ukraina wypracowali wspólne stanowisko w sprawie zakończenia wojny, co jest nowym podejściem w negocjacjach z Rosją.

: Amerykanie i Ukraina wypracowali wspólne stanowisko w sprawie zakończenia wojny, co jest nowym podejściem w negocjacjach z Rosją. Ryzyko złamania rozejmu : Istnieje obawa, że Rosja może złamać ewentualny rozejm, co stawia pod znakiem zapytania skuteczność negocjacji.

: Istnieje obawa, że Rosja może złamać ewentualny rozejm, co stawia pod znakiem zapytania skuteczność negocjacji. Sankcje i broń: USA rozważają nałożenie dodatkowych sankcji na Rosję oraz dostarczenie Ukrainie zaawansowanej broni.

Krajew podkreśla, że Donald Trump jest nieprzewidywalnym liderem, co sprawia, że jego decyzje mogą być zaskakujące. Choć wcześniej mówiło się o jego odwróceniu się od Ukrainy, obecne działania wskazują na bardziej złożoną strategię. - Teraz Amerykanie już nie przyjeżdżają do nas lub do Moskwy i nie mówią nam, co mamy robić, ale razem z Ukrainą wypracowali wspólne stanowisko. Stworzyli wspólną wizję zakończenia wojny i teraz będą przekonywać Rosjan, by się z nią zgodzil - mówi w rozmowie z portalem Gazeta.pl

Czy Rosja zgodzi się na rozejm?

Pomimo wspólnego stanowiska USA i Ukrainy, Moskwa nie wykazuje gotowości do realnych zmian. - Rosjanie zrobią wszystko, by pogorszyć podejście USA do Ukrainy - ostrzega amerykanista. Istnieje ryzyko, że Kreml będzie przeciągać czas i wywierać presję na froncie, co może utrudnić osiągnięcie trwałego rozejmu.

Ekspert wskazuje, że ewentualne złamanie porozumienia przez Rosję, może spotkać się ze zdecydowaną reakcją Waszyngtonu. - Trump może odpowiedzieć bardzo zdecydowanie, być może dostarczając Ukrainie jeszcze potężniejszą broń lub nakładając nowe sankcje na Rosję - wskazuje. - To radykalny krok, ale bardzo oczywisty - dodaje.

Putin zagra w grę Trumpa? "Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej"

- Jego (Trumpa - przyp. red.) zachowanie jest chaotyczne, i może podjąć niespodziewane kroki, nawet wobec Rosji - podkreśla amerykanista.

Krajew zaznacza, że zmiany w podejściu amerykańskiej administracji, do których doszło w ostatnim czasie, pozwalają na "ostrożny optymizm"- Właśnie dlatego uważam, że optymizm powinien być bardzo ostrożny, bo przed nami jeszcze sporo pracy. Ukraina musi utrzymywać stały kontakt z Amerykanami i robić wszystko, by to właśnie z nami wprowadzali poprawki do tego potencjalnego rozejmu, by nie poddawali się wpływowi Rosji - mówi.