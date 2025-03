"Aż mi zabrakło słów". Tusk ostro o PiS

Donald Tusk w ostrych słowach ocenił głosowanie nad Tarczą Wschód. - Jak słyszę te argumenty PiS-u, to mam ochotę postukać się w głowę - powiedział.

- Turcja jest gotowa zaangażować się na przykład, żeby ustabilizować sytuację w basenie Morza Czarnego - mówił premier po przylocie do Polski z Turcji. Donald Tusk spotkał się tam z Recepem Tayyipem Erdoganem. Liderzy omówili sytuację związaną z wojną w Ukrainie, współpracę sojuszniczą w ramach NATO oraz relacje dwustronne, w tym przede wszystkim w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa.

- Dobrze się stało, że po rozmowach w Arabii Saudyjskiej już nikt nie ma wątpliwości nie tylko, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą w tej wojnie - skomentował sytuację w Ukrainie.

Tusk uderza w PiS

- Zdecydowanie wyżej oceniam starania prezydenta Dudy niż to, co zrobiła opozycja w Parlamencie Europejskim. Ja nie miałem okazji tego skomentować - podkreślił premier. - Nie ukrywam, że aż mi zabrakło słów - mówił.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów (419 do 204) wspólny projekt rezolucji dotyczący wzmocnienia europejskiej obronności. Co ciekawie europosłowie PiS zagłosowali przeciwko projektowi. To wywołało burzę.

- PiS najwyraźniej bardzo pogubiony, dołączył tym głosowaniu do Konfederacji i później te idiotyczne dzisiejsze tłumaczenia, to jest coś, co przekracza nawet moją wyobraźnię - podsumował Donald Tusk.

Na pytanie od dziennikarza, jak skomentuje argumenty PiS, że w rezolucji są "zmiany wykraczające poza traktaty, że to są zmiany zagrażające suwerenności", Tusk stwierdził, że "przecież my nie mówimy o wspólnej armii europejskiej, mówimy o tym, że mamy bardzo konkretny problem, czyli zabezpieczenie wschodniej granicy Polski z granicy z Rosją, Białorusią".

- Jak słyszę te argumenty PiS u, to mam ochotę postukać się w głowę. Przecież mamy inwestować w to duże pieniądze, chodzi o drony, fortyfikacje. (...) Uważam, że wszyscy w Polsce to rozumieją, oprócz Kaczyńskiego i jego kolegów - podsumował.

- W naszym interesie jest to, żeby państwa UE i NATO traktowały polską granicę jako wspólną granicę. Będzie nam wówczas łatwiej zorganizować i sfinansować nasze bezpieczeństwo - podkreślał.

Tusk skomentował słowa Dudy

Odniósł się także do wywiadu Andrzeja Dudy i jego wypowiedzi na temat broni jądrowej. - Tego typu sprawy lepiej załatwiać raczej w dyskrecji, a nie poprzez wywiady. Ale szkód z tego nie będzie - stwierdził Tusk.