Drony lecą na Moskwę. Seria eksplozji

Moskwa atakowana. Eksplozje w stolicy Rosji

To zawieszenie operacji lotniczych na lotnisku. Uruchamia się go, gdy na niebie zauważone są "potencjalnie niebezpieczne obiekty". Plan zakłada, że wszystkie samoloty przebywające w przestrzeni powietrznej muszą wylądować, albo opuścić zagrożony obszar powietrzny. Żaden samolot nie może też wystartować z objętego planem "dywan" lotniska.

Pierwsza taka wizyta Putina od dawna. Pojawił się bez garnituru

Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak stolicę Rosji opuścił wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff, który przekazał Moskwie ustalenia po spotkaniu delegacji USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej.

Zmasowany atak na Moskwę

We wtorek 11 marca ukraińskie siły przeprowadziły największy od początku wojny zmasowany atak na stolicę Rosji. Zginęły wówczas trzy osoby, a ok. 20 zostało rannych. Nalot doprowadził do czasowego zamknięcia dwóch lotnisk, wywołał pożary oraz uszkodził budynki mieszkalne.