"Czarna lista" Trumpa. Blady strach padł na Szwajcarię

- Nasz bilans handlowy nie jest w żadnym wypadku nieuczciwy. Musimy to wyjaśnić Amerykanom i mamy na to argumenty: Szwajcaria nie nakłada żadnych ceł na towary przemysłowe. Zero procent! To Stany Zjednoczone nakładają średnie cło w wysokości 2,2 proc. na szwajcarskie produkty. Ponadto importujemy z USA jedenaście razy więcej per capita niż odwrotnie - wylicza ekspert.