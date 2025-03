Zamkną jedno z największych lotnisk w Polsce. Zbliża się termin

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara podkreśla, że inwestycje są niezbędne, by sprostać rosnącemu ruchowi pasażerskiemu. - Jeżeli chcemy dalej rosnąć, a chcemy, musimy być gotowi na przyjęcie większego ruchu lotniczego, a to umożliwią nam inwestycje w infrastrukturę. To przełomowy dzień dla rozwoju naszego lotniska - wyjaśnił Przywara.