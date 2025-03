Portugalia rezygnuje z zakupu F‑35. Powodem ma być Trump

Minister Melo w rozmowie z "Publico" i Radiem Renascenca wyjaśnił, że pierwotnie planowano wymianę myśliwców F-16 na nowsze F-35. Jednak po objęciu urzędu przez Trumpa, inwestycja ta została uznana za nieoptymalną. - Ostatnie stanowisko USA w kontekście NATO i (innych kwestii) międzynarodowych skłania nas do myślenia o najlepszych opcjac" - powiedział Melo.

Portugalia obawia się, że nieprzewidywalność USA może wpłynąć na dostępność serwisowania i części zamiennych do F-35. - Ten nasz sojusznik, który przez dekady był zawsze przewidywalny, może nagle wprowadzić ograniczenia w użytkowaniu (samolotów wielozadaniowych – przyp.red) - podkreślił minister.

Władze Portugalii rozważają teraz zakup myśliwców produkcji europejskiej, co mogłoby przynieść korzyści gospodarcze dla kraju. Melo zaznaczył, że decyzje te są podejmowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz publicznych oświadczeń przywódców.

Portugalia planuje osiągnąć poziom 2 proc. PKB na wydatki obronne do 2029 r. Tymczasem kraj zmaga się z politycznymi zawirowaniami, po tym jak parlament nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Luisa Montenegro, co doprowadziło do jego dymisji po niespełna 11 miesiącach urzędowania.