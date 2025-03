Sensacyjne odkrycie w bańce mleka. Historycy zdumieni

Co musisz wiedzieć?

Sensacyjne odkrycie

Podczas prac eksploracyjnych prowadzonych przez Sochaczewską Grupę Odkrywców Historii natrafiono na metalową bańkę po mleku. Wewnątrz znajdował się sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty. Znalezisko zostało przekazane do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, a następnie do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Sztandar trafił do Pracowni Konserwacji Tkanin Muzeum Wojska Polskiego, gdzie specjaliści podjęli się jego rekonstrukcji. Jakub Wojewoda z muzeum zaznaczył, że sztandar zachował się w całości, co jest kluczowe dla jego odnowienia. Prace konserwacyjne mogą potrwać kilka lat, ale ich zakończenie pozwoli na powrót sztandaru do Sochaczewa.