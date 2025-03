Sankcje przedłużone. Cztery osoby wykluczone dzięki Węgrom

Unia Europejska zdecydowała się na przedłużenie sankcji wobec Rosji, jednak aby uniknąć weta ze strony Węgier, usunięto z listy sankcyjnej cztery osoby . Decyzja ta była wynikiem negocjacji, które miały na celu utrzymanie sankcji wobec ponad 2000 osób i podmiotów - podaje "Financial Times"

W ramach kompromisu z Węgrami z listy sankcyjnej usunięto Władimira Raszewskiego, Gulbachor Ismailową, Wiaczesława Kantora oraz Michaiła Diegtiariowa . Usunięcie tych osób oznacza złagodzenie ograniczeń dotyczących ich finansów i praw do podróżowania.

Władimir Raszewski to bankier i związany z przemysłem chemicznym. Gulbachor Ismailowa jest siostrą uzbecko-rosyjskiego potentata górniczego Aliszera Usmanowa. Kolejne dwie osoby z tej listy to izraelsko-brytyjsko-rosyjski biznesmen, oraz minister sportu i szef komitetu olimpijskiego - donosi "Financial Times".