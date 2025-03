Tusk zwrócił się do aktora. "Drogi Jesse, przygotuj się!"

- Następnego spojrzałem na wiadomości, a głównym tematem była Polska. T eraz wszyscy mężczyźni muszą brać udział w szkoleniach wojskowych. To było dzień po tym, jak dostałem obywatelstwo - mówił Eisenberg.

- Cóż, gratulacje. A kiedy skończysz szkolenie wojskowe, wróć do programu i opowiedz nam o swoim następnym projekcie - odparł prowadzący Jimmy Fallon. - Tak, zastanawiam się, czy będę wyglądał inaczej. Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie nie dadzą mi żadnej pracy, która mnie wzmocni - żartował aktor.

Jak mówił w ubiegły piątek w Sejmie premier, " trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce ", a ich "gotowy model" ma być opracowany do końca roku.

Eisenberg to amerykański aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, znany m.in. z roli założyciela Facebooka Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network". W ubiegłym roku do kin trafił film "Prawdziwy Ból", wyreżyserowany przez Eisenberga, który zagrał w nim także główną rolę. Jego partner w tym filmie Kieran Culkin otrzymał na niedzielnej gali statuetkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.