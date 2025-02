Duda znów w USA. Spotka się ze znanym aktorem

Jak podaje "Fakt", we wtorek w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ Duda ma spotkać się z Jessem Eisenbergiem - to popularny hollywoodzki aktor. Ma przekazać mu polski paszport i oficjalnie przyznać obywatelstwo.

Eisenberg w ostatnich latach przyjeżdżał do Polski, gdzie kręcił film "Prawdziwy ból", który miał premierę w ostatnich miesiącach. To opowieść o kuzynach żydowskiego pochodzenia, którzy przylatują do Polski, by zrozumieć historię swojej rodziny. Film był nominowany do Złotych Globów, a obecnie walczy o Oscara w dwóch kategoriach (najlepszy aktor drugoplanowy i najlepszy scenariusz oryginalny).