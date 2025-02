Polka o protestach w Grecji: Ludzie mają dość nonszalancji władzy

Podczas pokojowej demonstracji doszło do zamieszek z policją. - Ludzie wyszli w zupełnie pokojowej demonstracji. To był coś w rodzaju protestu przeciwko katastrofie sprzed dwóch lat. Ale do tego doszła przede wszystkim ogromna frustracja nonszalancją władzy. To był naprawdę ogromny zryw Greków. Mieszkam tutaj od 30 lat, to pierwszy tak wielki zryw, jaki pamiętam - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Bożena Giampani, autorka bloga "Zapiski z EmiGrecji".