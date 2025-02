Pogorszenie stanu zdrowia papieża Franciszka. Kolejny kryzys oddechowy

Kryzys oddechowy papieża

W codziennym komunikacie wieczornym podano, że "Ojciec Święty wczesnym popołudniem, po poranku spędzonym na fizjoterapii oddechowej i modlitwie w kaplicy, miał kryzys skurczu oskrzeli, który doprowadził do epizodu wymiotów".

Bronchoaspiracja to procedura medyczna polegająca na odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych za pomocą specjalnej sondy. Jest stosowana głównie u pacjentów z niedrożnością oskrzeli spowodowaną nadmiarem śluzu, krwi lub ropy, co może utrudniać oddychanie. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna to metoda wspomagania oddychania bez konieczności intubacji ani tracheotomii.