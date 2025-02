W komunikacie Biały Dom podkreślił, że według sondażu Gallupa, ponad "połowa Ukraińców chce szybkiego zakończenia wojny i uważa, że ​​Ukraina "powinna być otwarta na oddanie części terytorium w zamian za pokój". Dodatkowo dodano, że od początku wojny ponad milion Ukraińców zostało zmobilizowanych do wojska.

Trump ostro do Zełenskiego. "Nie możesz zawierać umów bez kompromisów"

Podczas rozmowy Zełenski zaapelował do Trumpa o ostrożność w relacjach z Rosją, co spotkało się z oskarżeniami o brak szacunku ze strony prezydenta USA. Trump stwierdził, że Putin pragnie zawrzeć porozumienie. Następnie jednak, gdy dziennikarze zaczęli zadawać pytania, Trump i siedzący obok wiceprezydent J.D. Vance zaatakowali Zełenskiego: zarzucili mu brak szacunku, zażądali okazania wdzięczności i nie pozwalali dojść do głosu.