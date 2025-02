Trzaskowski pierwszy, ale traci, Mentzen rośnie w siłę. Mamy nowy sondaż

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, największe poparcie w pierwszej turze uzyskałby Rafał Trzaskowski (KO), który może liczyć na 34,1 proc. głosów . Jest to jednak spadek o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Uwagę zwraca wynik Sławomira Mentzena (Konfederacja), który osiągnął wynik na poziomie 16,2 proc., co stanowi wzrost aż o 6,5 punktu procentowego . To właśnie Mentzen zyskuje najwięcej.

Kolejne miejsca zajmują Adrian Zandberg z wynikiem 1,0 proc. (-0,7 punktu procentowego) oraz Grzegorz Braun, który notuje 0,6 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,9 punktu procentowego.

Odsetek niezdecydowanych wynosi obecnie 6,5 proc., co oznacza spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem.

W takim starciu urzędujący prezydent Warszawy nadal utrzymuje przewagę, jednak jego poparcie spada do 52,8 proc. - co oznacza stratę 1,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie Nawrocki zyskuje i może liczyć na 41,9 proc. głosów - co stanowi wzrost o 2,1 p.p.