Historia frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich w Polsce

Rekordową frekwencję wyborczą odnotowano podczas II tury wyborów prezydenckich w 2020 roku , kiedy to do urn poszło 68,18% uprawnionych do głosowania. Były to jedne z najbardziej zaciętych wyborów w historii III RP, a duża mobilizacja społeczeństwa wynikała z intensywnej kampanii oraz polaryzacji politycznej.

Z kolei najniższą frekwencję w wyborach prezydenckich zanotowano w 2005 roku, kiedy to w pierwszej turze głos oddało zaledwie 49,74% wyborców. Był to wynik znacznie poniżej oczekiwań, co świadczyło o spadku zainteresowania polityką w tamtym okresie. Warto zauważyć, że w drugiej turze frekwencja nieznacznie wzrosła do 50,99%, co nadal było jednym z najniższych wyników w historii.