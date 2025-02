Frekwencja w wyborach prezydenckich – dlaczego jest tak ważna?

Frekwencja wyborcza to jeden z kluczowych wskaźników demokracji, który określa procent obywateli uprawnionych do głosowania, biorących udział w wyborach. Im wyższa frekwencja w wyborach prezydenckich, tym silniejszy mandat otrzymuje zwycięski kandydat, co zwiększa jego legitymizację do sprawowania władzy.