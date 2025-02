Kręcili o nim seriale. "Kojot" ukrywał się ponad dwie dekady

52-letni gangster Rafał Z. rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 90., kiedy to w Polsce zorganizowana przestępczość przeżywała swój rozkwit. Osiedlił się na Dolnym Śląsku, gdzie związał się z lokalnymi przestępcami z powiatu jeleniogórskiego. Jeszcze przed przeprowadzką miał na swoim koncie zarzuty związane z nakłanianiem i czerpaniem korzyści z prostytucji Polek wywożonych do Szwecji .

W wyniku prowadzonego śledztwa Prokuratura Krajowa we Wrocławiu zarzuciła mu osiągnięcie korzyści majątkowej w związku z obrotem znaczną ilością narkotyków, a także wytwarzaniem materiałów wybuchowych .

Punktem kulminacyjnym okazał się 5 sierpnia 2003 r., kiedy to w wyniku porachunków gangsterskich zastrzelony został Robert Sz. Podejrzenia padły na Rafała Z., ps. "Kojot".

Zbir uciekł z Polski; początkowo ukrywał się we Francji, a śledczy wystawili za nim list gończy. Przez lata polskim organom ścigania nie udało się jednak go zlokalizować. Dopiero niedawno na ślad Rafała Z. wpadli wrocławscy "łowcy głów". Trop prowadził do Hiszpanii.