23 lata więzienia za próbę zabójstwa w Przemyślu

Mariusz D. został uznany winnym nie tylko usiłowania zabójstwa, ale także znęcania się nad Elżbietą M. oraz zniszczenia mienia. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy, gdyż wcześniej był karany za zabójstwo. Sąd orzekł karę łączną 23 lat więzienia, co jest bliskie minimalnej karze przewidzianej przez kodeks karny.

Wyrok nie zapadł jednomyślnie. Dwoje ławników miało zdanie odrębne co do winy oskarżonego w zakresie podpalenia i usiłowania zabójstwa. Sędzia Krzysztof Stępień podkreślił, że decyzja sądu opierała się na zeznaniach pokrzywdzonej, nagraniach z monitoringu oraz dowodach z telefonu oskarżonego.

Mariusz D. nie przyznał się do winy ani w śledztwie, ani przed sądem. Obrona zapowiedziała złożenie apelacji i wniosła o pisemne uzasadnienie wyroku. Według śledztwa, do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 listopada 2023 r., kiedy to Mariusz D. podpalił kamienicę, w której mieszkała jego była partnerka z ojcem.