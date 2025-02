Nowy koronawirus z Chin. Ekspert o "przesadzonych" reakcjach

Nowy koronawirus o nazwie HKU5-CoV-2 należy do grypy patogenów o nazwie merbecovirus subgenus, do których zaliczany jest też MERS - koronawirus wywołujący tzw. bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej. Jak poinformował "South China Morning Post", nowy koronawirus został zidentyfikowany przez chińskich wirusologów pod kierunkiem prof. Shi Zhengli.

Potrafi on wnikać do komórek człowieka poprzez receptory ACE-2 (enzym konwertujący angiotensynę 2), te same, poprzez które atakuje ludzi SARS-CoV-2 oraz wywołujący przeziębienie wirus NL63. Wskazują na to testy laboratoryjne, w których zakażono ludzkie komórki, w tym również komórki płuc.