Chcą odwołania minister za słowa o "polskich nazistach". Wiadomo, kiedy

Jak dowiedziało się RMF FM, w przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec minister edukacji Barbary Nowackiej. Wszystko za sprawą pomyłki Nowackiej podczas międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy".