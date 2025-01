Nie wierzą w przejęzyczenie Nowackiej. Żądają dymisji

Podczas międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy ", Barbara Nowacka wywołała kontrowersje. W swoim wystąpieniu powiedziała, że " na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy , które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady".

Sama Nowacka odniosła się do wpadki i za nią przeprosiła." Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam" - napisała Barbara Nowacka na platformie X.

Sam premier Donald Tusk również skomentował całą sytuację . - Nie będę wyciągał jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia - oświadczył we wtorek Donald Tusk, odnosząc się do słów Barbary Nowackiej.

"Ona to czyta z kartki, mówi to z pełną powagą, wie, co czyta i wie, co mówi. Nie ma mowy o żadnym przejęzyczeniu. Dymisja natychmiast" - napisał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.