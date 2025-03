Polska reaguje na decyzję USA. Minister zadeklarował pomoc Ukrainie

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska konsekwentnie realizuje misję wsparcia dla Ukrainy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa regionu. - Polska realizuje misję wsparcia dla Ukrainy. Szkolimy żołnierzy, przekazujemy sprzęt, pomagamy w transporcie i będziemy to realizować cały czas, bo to jest racja stanu Rzeczpospolitej - zapewnił szef MON.