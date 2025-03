"Meldunki z Jasionki potwierdzają". Tusk zabrał głos na posiedzeniu rządu

- To oczywiście stawia Europę, Ukrainę. Oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej, ale musimy w tej sytuacji sprostać, więc tu nie ma co się obrażać na rzeczywistość - podkreślił premier.

"Obudźcie się!" Generał apeluje do polityków PiS. Mówi o demonach

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi

- Wiemy, tak jak powiedziałem, okoliczności są dzisiaj bardzo trudne i takie nietypowe, do tej pory nie doświadczaliśmy tego typu wyzwań, ale to nie zmienia absolutnie naszej strategicznej zasady. Tu także będę prosił, rozumiem emocje, wszyscy podlegamy emocjom. Bardzo ważne staje się, przynajmniej dla pewnego gatunku ludzi, także wymiar etyczny i moralny w polityce. To nie jest tak, że pragmatyzm musi być zawsze w konflikcie z przyzwoitością. Najlepsza polityka to jest taka, która jest skuteczna i która gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność działania. A równocześnie jest do zaakceptowania przez ludzi przyzwoitych - powiedział Tusk