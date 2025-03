"Demony Hitlera". Gen. Skrzypczak z ważnym apelem do NATO

Biały Dom potwierdził, że całkowicie wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. W takiej sytuacji, jak ocenił gość Pawła Pawłowskiego w programie "Newsroom WP", zasoby Kijowa wyczerpią się w ciągu 2-3 miesięcy, maksymalnie do czerwca.

- To jest bardzo poważny problem dla Ukrainy, bo Putin, który dzięki Trumpowi buduje przewagę, nie zrezygnuje z wojny. Nie przystąpi do rozmów, bo wie, że dzięki decyzjom Trumpa będzie mógł pokonać armię ukraińską. I na to liczy - mówi gen. Waldemar Skrzypczak.

Były dowódca wojsk lądowych analizuje niepokojące ruchy prezydenta USA. W jego opinii, Donald Trump jest przekonany, że będzie sprawcą pokoju i uratuje świat oraz za wszelką cenę chce pozbyć się Wołodymyra Zełenskiego. Jak mówi, jeśli Ukraina zostanie pozbawiona pomocy militarnej, to wola walki osłabnie, a Zełenski będzie zmuszony ustąpić ze stanowiska. To z kolei pozwoli na przeprowadzenie wyborów, które "wygra namiestnik Moskwy, co zakończy działania wojenne na warunkach Putina".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Piłka jest po stronie Europy. "Najgłębsza możliwa niechęć do UE"

Zdaniem eksperta, Trump "w tej chwili jest tylko powielaczem tego, co podpowiadają mu jego doradcy, którzy nie są przygotowani do tego, żeby brać na na siebie pełną odpowiedzialność za kierowanie strategią czy polityką Stanów Zjednoczonych". - Z tego chaosu póki co nie wyłania się żadna strategia - komentuje Skrzypczak.

Apel do Zachodu o nadzwyczajny szczyt NATO

Generał Skrzypczak podkreśla kluczową rolę europejskich krajów w sytuacji braku bezpieczeństwa ze strony USA. Chodzi zarówno o wsparcie wywiadowcze, militarne, jak i polityczne Ukrainy. Jednocześnie wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, powinny teraz skupić się na zwiększaniu liczby swoich dywizji, brygad i batalionów zdolnych do prowadzenia walki, aby odstraszyć Rosję.

- Europa powinna natychmiast zwołać szczyt NATO, aby określić, co dalej z sojuszem i z pomocą dla Ukrainy - mówi ekspert. Zdaniem generała, nie można czekać do spotkania zaplanowanego na czerwiec - w trybie interwencyjnym należy już teraz zwołać szczyt, na którym Amerykanie zdefiniują, w którym kierunku zmierzają.

- Szczyt ma się odbyć. Jeżeli Stany Zjednoczone odmówią udziału, to trudno, ale my musimy ten szczyt przeprowadzić - podkreśla gen. Waldemar Skrzypczak.

Francuska broń jądrowa w Polsce?

Coraz głośniej mówi się o rozszerzeniu francuskiego parasola nuklearnego na inne kraje Europy i rozmieszczeniu głowic jądrowych na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce.

W programie "Newsroom WP" generał Skrzypczak przyznaje, że był przeciwny rozmieszczeniu u nas broni nuklearnej, ale w sytuacji braku gwarancji parasola USA, "trzeba bardzo poważnie rozważyć propozycję francuską". Właśnie te kwestie, jak zauważa generał, należy też rozstrzygnąć na szczycie NATO.

- Tym bardziej, że wiemy o tym, że na terenie Białorusi Putin deklarował rozmieszczenie broni nuklearnej - dodaje w rozmowie z WP były dowódca wojsk lądowych.

Gen. Skrzypczak do polityków PiS: "Obudźcie się!"

Na niedzielnej konwencji Karola Nawrockiego poseł PiS Przemysław Czarnek miał nazwać Zełenskiego "głupkiem". Prowadzący program zwrócił uwagę zarówno na skandaliczne słowa, które padły z ust Czarnka, jak i narrację polityków prawicy, którzy chcą się chyba przypodobać Amerykanom.

- To wstyd. To uwłacza godności ludzkiej - ocenił bezlitośnie gość Pawła Pawłowskiego. - Polska scena polityczna to jest w dużej części kabaret - ocenił Skrzypczak. Generał przypomniał, że wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z liderką skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec Alice Weidel. Jak podkreślił generał, jest to partia, która gloryfikuje Wehrmacht.

- Czy my budzimy demony Hitlera i faszyzmu? Panowie politycy, obudźcie się - apeluje do polityków PiS były dowódca wojsk lądowych.

Czytaj także: