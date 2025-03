Pomoc dla Ukrainy wstrzymana. Biały Dom potwierdził Biały Dom potwierdził, że wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Przedstawiciel Białego Domu stwierdził w oświadczeniu dla mediów, że Trump podjął decyzję "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

