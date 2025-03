Ukraina sobie poradzi? "Europa kupiła jej trochę czasu"

Podczas niedzielnego szczytu w Londynie europejscy przywódcy wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co dało krajowi chwilę wytchnienia. Jak zauważa Gideon Rachman z "Financial Times", kluczowe jest jednak, czy Ukraina przetrwa bez pomocy Stanów Zjednoczonych .

Po atakach słownych ze strony Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, obawiano się, że USA mogą dogadać się z Rosją, co byłoby katastrofalne dla Ukrainy. Jednak dzięki dyplomacji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, udało się odsunąć to zagrożenie - ocenia publicysta dziennika.

Awantura w Białym Domu. Nagle go szturchnął. Mowa ciała Trumpa i Zełenskiego

Podczas wizyty w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał wsparcie od europejskich liderów, co podkreślało, że Ukraina nie jest osamotniona. "To, co jest jeszcze ważniejsze, to fakt, że Starmer i Macron na jakiś czas odebrali Trumpowi i Putinowi inicjatywę dyplomatyczną" - pisze Rachman.