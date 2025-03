Tusk ujawnia kulisy szczytu. "Przestrzegałem naszych partnerów"

- Przestrzegałem naszych partnerów, robiłem to też wcześniej na kilku spotkaniach, żeby nie dawać żadnych fałszywych iluzji gwarancji - powiedział Donald Tusk, odpowiadając na pytanie o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

- Nie wszyscy są pewni, że są w stanie sprostać takim wyzwaniem, bo to byłoby wielkie wyzwanie - podkreślił. Dodał, że to nie było dzisiaj przedmiotem debaty. - My się na pierwszą linię frontu nie zamierzamy pchać - mówił premier.