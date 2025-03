Jest komunikat USA. Minister finansów USA rozwiewa nadzieje Ukraińców

- Nie można mieć umowy gospodarczej bez umowy pokojowej; warunkiem koniecznym do zawarcia tej pierwszej jest to, by ukraińskie władze chciały tej drugiej - powiedział w niedzielę minister finansów USA Scott Bessent.

