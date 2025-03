Nie milkną echa słów Donalda Trumpa, który wyraził chęć przyłączenia Kanady do USA. Do sprawy wciąż nie odniósł się król Karol III, mimo że Kanada należy do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Premier Justin Trudeau zapowiedział, że poruszy ten temat podczas spotkania z monarchą, które zaplanowano na poniedziałek.