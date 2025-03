Wybory prezydenckie 2025. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Wybory prezydenckie 2025 będą szczególną okazją, by każda osoba miała możliwość wyrażenia swojej woli wyborczej. Z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością i różnymi rodzajami niepełnosprawności, wprowadzono udogodnienia, które zapewniają równy dostęp do głosowania. Głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika oraz specjalnie przystosowane lokale wyborcze to jedne z kluczowych rozwiązań, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w demokratycznym procesie.

Głosowanie korespondencyjne - czym jest i kto może z niego skorzystać?

Głosowanie korespondencyjne to jedna z form głosowania, która daje możliwość oddania głosu na odległość, bez konieczności osobistego stawienia się w lokalu wyborczym. Jest to opcja dedykowana głównie wyborcom z ograniczoną mobilnością, w tym osobom z niepełnosprawnościami, które nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych wyborach.

Dla kogo dostępne jest głosowanie korespondencyjne?

Z głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Tylko te osoby mają prawo do zgłoszenia zamiaru głosowania tą metodą. Ważne jest, by taki zamiar zgłosić odpowiednio wcześniej, kontaktując się z właściwym komisarzem wyborczym. Może to być zgłoszenie ustne, pisemne, elektroniczne lub wysłane faksowo.

Jakie kroki należy podjąć?

Aby skorzystać z głosowania korespondencyjnego, wyborca musi dopełnić kilku formalności. Zgłoszenie musi zawierać: dane osobowe wyborcy (imię, nazwisko, PESEL),

oświadczenie o wpisie do rejestru wyborców w danej gminie,

informację, które wybory ma dotyczyć zgłoszenie,

adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeśli osoba głosująca tego potrzebuje, może również poprosić o dołączenie nakładki na kartę wyborczą w alfabecie Braille’a.

Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?

Po przyjęciu zgłoszenia, wyborca otrzymuje pakiet wyborczy najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet zawiera kartę do głosowania, instrukcje oraz koperty do zwrotu. Wyborca musi wypełnić kartę do głosowania, włożyć ją do specjalnej koperty, zakleić, a następnie umieścić w kopercie zwrotnej, dołączając oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Całość należy wysłać do odpowiedniej komisji wyborczej.

Głosowanie przez pośrednika - dla kogo i na jakich zasadach?

Głosowanie przez pośrednika to kolejna forma głosowania, która pozwala na oddanie głosu osobom, które z różnych względów nie mogą samodzielnie udać się do lokalu wyborczego. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do osób starszych, a także do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się lub komunikowaniu się.

Kto może skorzystać z głosowania przez pełnomocnika?

Z tej formy głosowania mogą skorzystać dwie grupy wyborców: Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60. rok życia. Kto może pełnić rolę pośrednika?

Pełnomocnikiem, który odda głos w imieniu wyborcy, może być osoba pełnoletnia, wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca, bądź osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Ważne jest, aby pełnomocnik był zaufaną osobą, która będzie mogła bezbłędnie oddać głos wyborcy zgodnie z jego wolą.

Jakie formalności należy dopełnić?

Aby ustanowić pełnomocnika, wyborca musi złożyć wniosek przed właściwym urzędnikiem – najczęściej wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Wniosek należy złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów. W dokumencie tym należy podać swoje dane osobowe, dane osoby, która będzie pełnomocnikiem, a także oznaczyć wybory, do których pełnomocnictwo ma się odnosić.

Po zatwierdzeniu pełnomocnictwa, pełnomocnik może udać się do lokalu wyborczego, aby w imieniu wyborcy oddać głos. Cała procedura głosowania przez pośrednika odbywa się zgodnie z procedurą wyborczą, z zachowaniem tajności i indywidualnych preferencji wyborcy.

Dlaczego warto wybrać głosowanie przez pośrednika?

Głosowanie przez pełnomocnika daje możliwość udziału w wyborach osobom, które z powodów zdrowotnych lub wiekowych nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego. Jest to istotna opcja, która zwiększa dostępność procesu wyborczego, umożliwiając większej liczbie obywateli udział w demokratycznym głosowaniu.

Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Wybory prezydenckie 2025 to ważne wydarzenie, które ma na celu umożliwienie wszystkim obywatelom, niezależnie od stanu zdrowia, pełnego uczestnictwa w procesie demokratycznym. Wśród dostępnych rozwiązań istnieje możliwość głosowania w przystosowanych lokalach wyborczych.

Głosowanie w przystosowanych lokalach wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami, które nie chcą korzystać z głosowania korespondencyjnego czy pełnomocnika, mogą oddać swój głos w specjalnie przystosowanych lokalach wyborczych. Lokale te muszą spełniać określone warunki, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wymaga się, aby były one usytuowane na parterze, zapewniały odpowiednie oświetlenie oraz miały niską urnę wyborczą (maksymalnie 1 metr wysokości), co ułatwia głosowanie osobom na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie kart do głosowania

Dla osób z problemami wzrokowymi, które nie mogą odczytać standardowej karty do głosowania, istnieje możliwość otrzymania karty z nakładką w alfabecie Braille’a. Taki zabieg pozwala na pełną niezależność podczas oddawania głosu, ponieważ wyborca z dysfunkcją wzroku może samodzielnie zapoznać się z treścią karty wyborczej i oddać głos w sposób tajny.

Informacje o dostępności lokalnych lokali

Aby mieć pewność, że lokal wyborczy jest odpowiednio przystosowany, osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać niezbędne informacje w swoich gminach. Warto z wyprzedzeniem dowiedzieć się, czy dany lokal spełnia wymagania i jest w pełni dostępny. W razie potrzeby możliwe jest także zgłoszenie chęci głosowania w wybranym lokalu, który jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie podczas głosowania

W przypadku trudności z samodzielnym głosowaniem, mo żliwe jest skorzystanie z pomocy innych osób w zakresie wsparcia przy głosowaniu, np. poprzez umożliwienie pomocy w zaznaczeniu odpowiednich opcji na karcie do głosowania. Ważne jest, aby głosowanie było tajne, a pomoc świadczona była zgodnie z wolą wyborcy.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Aby skorzystać z form głosowania dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, takich jak głosowanie korespondencyjne czy głosowanie przez pełnomocnika, istnieją określone terminy, których należy przestrzegać. Terminowe złożenie wniosku jest kluczowe, aby zapewnić sobie możliwość udziału w wyborach prezydenckich 2025. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące dat, które warto mieć na uwadze.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Osoby, które chcą skorzystać z głosowania korespondencyjnego, powinny zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania do 13 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie należy złożyć u komisarza wyborczego, w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zgłoszenie może mieć formę ustną, pisemną, faksową lub elektroniczną, ale musi zawierać wszystkie wymagane dane (imię, nazwisko, numer PESEL, adres do wysyłki pakietu wyborczego oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Termin składania wniosków o pełnomocnictwo

Dla osób, które chcą głosować przez pełnomocnika, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów. Wniosek składany jest przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, a sama procedura jest stosunkowo szybka i wymaga jedynie wypełnienia odpowiednich formularzy z danymi wyborcy i pełnomocnika. Po zatwierdzeniu wniosku, pełnomocnik może udać się do lokalu wyborczego, aby oddać głos w imieniu wyborcy.

Termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania