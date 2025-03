Scysja Czarnka z ambasadorem. Bodnar znowu odpowiedział

Bodnar zwrócił uwagę na potrzebę utrzymania wsparcia dla Ukrainy, mimo że niektórzy politycy, również w Polsce, zaczynają krytykować Zełenskiego. Nawiązał w ten sposób do niezręcznej sytuacji, do której doszło za przyczyną Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji.

Czy Donald Trump doprowadzi do spotkania Zełenskiego z Putinem?

- Wyobrażacie sobie państwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: "Żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka". No, głupek, byśmy powiedzieli. Tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę - powiedział Czarnek.