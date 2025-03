"To czas, żebyśmy byli mądrzejsi". Trump wraca do tematu umowy z Ukrainą

- Zamierzamy zawrzeć umowy ze wszystkimi. Włączając Europę i państwa europejskie - i oni zachowali się bardzo dobrze, to dobrzy ludzie - stwierdził. - Większość z nich znam, to moi przyjaciele, głowy państw, głowy różnych krajów, chcą, żeby to się wyjaśniło - dodał.

Piłka jest po stronie Europy. "Najgłębsza możliwa niechęć do UE"

Trump odpowiada Zełenskiemu

Trump odniósł się ponownie do oświadczenia prezydenta Zełenskiego, który stwierdził, że do zakończenia wojny "bardzo daleka droga". - Lepiej, żeby nie miał racji. To wszystko, co mówię. Chciałbym, żeby wojna szybko się skończyła - podkreślił.