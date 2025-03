Media: USA wstrzymują dostawy broni w Ukrainie Według "The Wall Street Journal" administracja Donalda Trumpa już wstrzymała finansowanie sprzedaży nowej broni Ukrainie. Decyzja miała zostać podjęta po kontrowersyjnym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.

Media: USA wstrzymują dostawy broni w Ukrainie

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine